Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) arasında daha önce imzalanan iş birliği protokolü meyvesini vermeye başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerin alanlarında daha iyi öğrenim alabilmesi ve geleceğe kendilerini daha iyi hazırlamaları için birçok uluslararası üniversiteler ile yaptığı iş birlikleri meyvesini vermeye başladı. ALKÜ, Kasım 2024’te Makedonya’da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında iki üniversite ortak bir karar alarak gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında workshop düzenleyecek. ALKÜ’nün desteği ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda 17 Şubat 2025 tarihinde yurt dışında gerçekleştirilecek. Osmanlı - Türk Mutfağı ile emek yapımı teması üzerine düzenlenecek olan workshop etkinliği bir hafta sürecek. Eğitimlerde, ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretim elemanları da eğitmen olarak görev alacaklar.

“Paydaşlarımızla güçlü iş birliği içindeyiz”

ALKÜ’nün yurt dışında ve yurt içindeki üniversitelerle devamlı temas halinde olduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Güçlü temaslarımız ve güçlü diyaloglarımız kapsamında birçok üniversite ile kuvvetli ilişkiler kuruyoruz. Ana temamız öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmek ve akademisyenlerimize farklı üniversitelerde farklı bilim insanlarıyla bir araya getirebilmektir. Geçmişte attığımız iş birliği temelleri neticesinde de Uluslararası Balkan Üniversitesi ile bu sene gastronomi ve mutfak sanatları alanında ilk kez bir eğitim programı yapacağız. Bu anlamda ALKÜ’nün dünya genelinde yeri ve saygınlığı her geçen gün artmaktadır. Bunu her yıl sayısı artan iş birliği anlaşmalarımızda görebiliyoruz” şeklinde konuştu.