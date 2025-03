Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, ALKÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf hekim adayları beyaz önlük giymenin heyecanını yaşadı.

14 Mart Tıp Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) bu kapsamda tören düzenlendi. Tören öncesi Kestel Yerleşkesinde bulunan Atatürk Anıtı’na ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Rektörlük Alev Alatlı Konferans Salonu’na geçilerek Beyaz Önlük Giyme Töreni başladı. Törende ALKÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı. ALKÜ’den üç öğrenci beyaz önlüklerini Girne Amerikan Üniversitesinde giyerken aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesinden iki öğrenci de beyaz önlüklerini ALKÜ 14 Mart Tıp Bayramı Töreni’nde giydi. Ayrıca programda konuklara, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Natalia Barish ile Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Jale Selli tarafından piyano müziği yapılırken Turizm Animasyonu Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilgin Karademir’in koordinasyonunda Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

"İnsanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden birisi"

"14 Mart Tıp Bayramı; fedakarlığın, bilginin ve insan hayatına duyulan saygının simgesidir" diyen Rektör Türkdoğan, "Bugün, insanlık tarihinin en köklü ve en kutsal mesleklerinden birini onurlandırmak için buradayız. Tarihin her döneminde hekimler, sadece hastalıklarla değil aynı zamanda bilgisizliğin, çaresizliğin ve korkunun da karşısında durmuş; insanlığa ışık olmuştur. Sağlık, bir toplumun en büyük hazinesidir ve bu hazineyi koruyanlar da sizlersiniz. Beyaz önlük; bir sorumluluk, bir yemin, bir vicdan muhasebesidir. O önlüğü giymek; bilime sadık kalmayı, insana hizmet etmeyi ve her daim şefkatle hareket etmeyi gerektirir. Sevgili öğrenciler, sizler bugün bu mesleğin onurlu yolculuğuna ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Unutmayın ki bir hekimin varlığı; hastalar için umut, toplum için güvendir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak bizler; sadece bilim üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmek, insanımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilgi ve tecrübeyle donattığımız her mezunumuz, bu coğrafyanın sağlığına katkı sunacak, geleceğe iz bırakacaktır" dedi.

"Hekimlik yürekle icra edilir"

Öğrencilerin heyecanına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, "14 Mart Tıp Bayramı, sadece bir meslek grubunun bayramı değildir; aynı zamanda bilimin, insan sevgisinin ve adanmışlığın bayramıdır. Çünkü hekimlik, yalnızca bilgiyle değil yürekle icra edilen bir sanattır. Sevgili öğrenciler, bugün üzerinize beyaz önlüğünüzü giyeceksiniz. Beyaz önlükleriniz, bilginizle birlikte vicdanınızı da temsil eder. Zira bir hekimin elindeki neşter, yalnızca kesip biçen bir alet değil aynı zamanda umudu yeniden yeşerten bir dokunuştur. Hastalarınızın gözlerine baktığınızda bir insan hikâyesi göreceksiniz. Onların acısını kendi acınız, umudunu kendi umudunuz bilmelisiniz. Bazen bir reçeteyle değil, sıcak bir gülümsemeyle şifa vereceksiniz. Çünkü hekimlik; bilgiden önce merhameti, teknikten önce insan sevgisini gerektirir. Bu yolda yürürken önünüze zorluklar çıkacak. Uykusuz geceler, zor kararlar ve yorucu günler olacak. Ancak şunu bilin ki bir insanın hayatına dokunabilmek, onu sağlığına kavuşturabilmek dünyadaki en büyük onurlardan biridir. Bilimin ışığından asla ayrılmayın, mesleğinize olan sevdanızı hiç kaybetmeyin ve her zaman vicdanınızın sesini dinleyin" diye konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yapılan törenlere Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Genel Sekreter Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdiler. Tören, toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.