Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) yoğun ilgi gören 60+ Tazelenme Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerine ilk ders etkinliği düzenlendi.

Yaşlı bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri amacıyla sosyal, kültürel, fiziksel birçok alanlarda kurs, eğitim, seminer ve diğer faaliyetleri 60 yaş ve üzeri bireylere ulaştıran “ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi” heyecanlı öğrencileriyle eğitimlerine başladı. ALKÜ’de Hayat Boyu Öğrenme görüşüyle yapılan eğitim projelerinin arasında yer alan 60+ Tazelenme Üniversitesinin ilk ders etkinliği, ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaş almış bireylere ilk ders ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan tarafından verilirken programa, Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, projeye destek veren ALKÜ öğretim elemanları ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

"Bilgiyle sınanmış tecrübe, hepsinden iyidir"

Yoğun ilgi ve heyecanla başlayan programda konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, “İnsan ömrü, her yaşta yeni bir hikâye yazmaya başlama cesaretini göstermektedir. Bizler için 60+ Tazelenme Üniversitesi; tam da bu hikâyenin baş kahramanlarının yan yana geldiği, bilgeliğiyle gençleşen kalplerin buluştuğu bir yerdir. ‘2024-2025 Öğretim Yılı 60+ Tazelenme Üniversitesi İlk Ders Etkinliği’nde hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Tazelenme Üniversitesinin ilk dersine ev sahipliği yaparken bilgiye aç bir yürekte yaş sınırının olmadığını görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bilgi öğrenilebilir ancak her zaman uygulanamıyor. Bu yüzden tecrübe bilgiden her zaman üstündür. Hele ki bilgiyle sınanmış bir tecrübe hepsinden daha iyidir. Bu nedenle sizlerin üniversitemizdeki varlığı, bizim yarının geleceğini teşkil eden gençlerimizin sizlerin tecrübesiyle değer kazanması çok önemlidir. Bilginin felsefeye, sosyal hayata ve gerçeğe dönüşebilmesinin tek yolunun tecrübe olduğuna inanıyorum. Sizler de iyi ki burada bizimlesiniz. Bu oluşumun içinde bulunmak, başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve biz akademisyenleri daima mutlu ediyor” dedi.

"Diğer kampüslere örnek olduk"

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, yaptığı konuşmada yeni dönemle birlikte toplamda 145 öğrenci sayısına ulaşıldığını kaydetti. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nalbant, “Üniversitemiz, 2021 yılında uyguladığımız proje için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzalayan yedinci üniversiteydi. Şu an protokol imzalayan üniversite sayısı 24 olmuştur. Bu üniversitelerin 18’inde eğitim başlamış ve devam etmektedir. Altı kampüste de en kısa sürede eğitime başlanacaktır. Önümüzdeki yıl sonunda kampüs sayısının 35-40 arası olacağı öngörülmektedir. Bu projeden faydalanan yaş almış birey sayısı binlerle ifade edilmektedir. Yaş almış birey sayısının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde bu durum oldukça sevindiricidir. 2021 yılında yola çıktığımızdan bu yana sadece üç yıl oldu, bizler kısa sürede ALKÜ Tazelenme Üniversitesi çatısı altında bir aile olduk ve gittikçe de büyüyoruz. Kampüs olarak yaptığımız çalışmalarla diğer kampüslere örnek olduğumuz ve takdir edildiğimiz için gururluyuz. Daima yanımızda olduğunu bildiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversitemizin tüm akademik ve idari personeline teşekkür ederim. 2024-2025 Öğretim yılının hayırlı olmasını diyorum” diye konuştu.

İlk ders etkinliğinin ardından gönüllü olarak Tazelenme Üniversitesine destek olan akademik, idari personel ile şehirdeki paydaşlara teşekkür belgesi verildi. Ardında programa katılanlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.