Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan Umman’da yapılan, Türkiye ve Umman arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu’na katıldı.

Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanlığı, Türkiye’nin Muskat Büyükelçiliği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu iş birliğiyle 20-22 Ocak tarihlerinde Türkiye-Umman Bilgi Diyaloğu Sempozyumu düzenlendi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile sempozyuma katıldı. Akademik, bürokratik, diplomatik ve siyasi tecrübeye sahip Türk akademisyen ve üniversite rektörleri ile Ummanlı akademisyen ve bürokratları bir araya getiren sempozyum; başkent Muskat’ta gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda iki ülke üniversiteleri, fakülteleri ve araştırma merkezleri arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Umman Yükseköğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanı Rahma Bint İbrahim Al Mahrooqiye düzenlenen sempozyum ile iki ülke arasında kültürel, bilimsel ve diğer konulardaki iş birliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Sempozyum sonunda iki ülke üniversiteleri, fakülteleri ve araştırma merkezleri arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye ve Umman’daki fırsatlar konuşuldu

Rektör Türkdoğan, Umman’daki birçok üniversitenin rektörü ve temsilcileriyle bir araya gelerek iş birlikleri ve değişim programları imkânlarını değerlendirdi. Rektör Türkdoğan, Türkiye’de eğitim almak isteyen Ummanlı öğrencilerle de görüş alışverişinde bulunarak iki ülkedeki fırsatları anlattı. Sempozyumda Umman’daki diğer üniversitelerin Türkiye ve ALKÜ ile yapabilecekleri iş birlikleri de detaylarıyla ele alındı. Rektör Türkdoğan, ilerleyen günlerde Umman’daki birçok üniversite ile mutabakat yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Umman’da ziyaretler devam etti

Rektör Türkdoğan, diğer rektör ve temsilciler Umman’daki kurumları da ziyaret etti. Rektör Türkdoğan, Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nu ziyaret ederek hediye takdim etti. Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile bir araya geldi. Görüşmede, Umman’da Türkçe öğretimi konusunda Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği yapılması hususunda fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca Türkiye ve Umman arasındaki eğitim ve öğretim alanındaki iş birlikleri fırsatları da değerlendirildi.

Sempozyuma; Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Bakanı Rahma Bint İbrahim Al Mahrouqiye, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile akademisyen ve davetliler katıldı.