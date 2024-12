Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Kazakistan’da eğitim veren Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesi arasında ikili iş birlikleri yapılması için ortak mutabakat metni imzalandı.

Rektör Türkdoğan: “Ortak çalışmalar yapmaya hazırız”

İmza töreninin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile görüşen Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesi heyeti, yeni anlaşmanın iki kurum ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Rektör Türkdoğan, ALKÜ ile Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesinin gelecek yıllarda başlatacağı ortak akademik çalışmaların iki kurumun yanı sıra bilim camiasına da büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Rektör Türkdoğan, bu gelişme ile her iki kurumda sunulan akademik programları ve müfredatı dikkate alarak akademik gelişim konusunda ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Rektör Türkdoğan; konuşmasının devamında ALKÜ olarak düzenlenecek ortak sempozyumlarla sağlık, spor ve turizm alanlarındaki tecrübelerimizi Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesi ile paylaşmanın ve Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesinin de tarım ve hayvancılık alanlarındaki tecrübelerini ALKÜ ile paylaşmasının oldukça faydalı olacağı düşüncesini aktardı. Rektör Türkdoğan, “Her iki kurumun öğrencileri ile idari ve akademik kadroları arasında değişim programları sayesinde iki ülke ve iki üniversite arasındaki ilişkilerin güçleneceğine, her iki taraf için de faydalı ortak çalışmaların gerçekleştirileceğine inanıyorum ve bu iş birliği mutabakatının hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Arman Kudaibergenov da yapılacak ortak akademik çalışmaların her iki kurum ve her iki ülke için hayırlı olmasını diledi. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Sherkhan Murtaza Uluslararası Taraz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arman Kudaibergenov’un ALKÜ Senato Salonu’nda imza attığı törene Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Dış İlişkiler Uzmanı Murat Abutalipov, İnsan Kaynakları ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Sıkhaeva Kundız ve ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İş Birlikleri Koordinatörü Öğr. Gör. Koray Kaya katıldı.