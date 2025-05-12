Antalya’nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makilik alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı bölgede bir haftada dördüncü kez yangına sebep olan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.