Her yıl 1,89 milyon ölümün fazla sodyum tüketimiyle ilişkili olduğu belirtilirken, uzmanlar günde 1 çay kaşığı tuzun yeterli olduğunu vurguluyor. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyondan inme riskine kadar birçok hastalığa zemin hazırlıyor.

Sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür, besinlere lezzet katmasının yanı sıra bir gıda koruyucu olarak da kullanılıyor. Ancak Memorial Antalya Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Ümit Çakmak, "12-18 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşırı tuz tüketiminin hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Günlük sodyum ihtiyacının yaklaşık 500 mg olduğunu belirten Dr. Çakmak, yetişkinlerin günde 2 bin 300 miligramdan (yaklaşık 1 çay kaşığı tuz) fazla sodyum almamaları gerektiğini ifade etti. Vücutta sinir iletimi, kas fonksiyonları ve sıvı dengesi için gerekli olan sodyumun fazlası, sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşırı tuz tüketiminin neden olabileceği hastalıklar ise; kalp kası büyümesi, baş ağrısı, böbrek hastalığı, osteoporoz, inme, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve böbrek taşı olarak sıralanıyor.

"Yemek pişirirken ve sofrada ekstra tuz eklemekten kaçının"

Dr. Çakmak, fazla tuz tüketildiğinde vücudun bu yüksek sodyum seviyesini dengelemek için su tuttuğunu, bunun da kan hacmini ve basıncını artırarak hipertansiyona yol açtığını belirtti. Hipertansiyonun ise kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı. Tuz tüketimini azaltmak isteyenlere çeşitli önerilerde bulunan Çakmak, yemek pişirirken ve sofrada ekstra tuz eklemekten kaçınılması gerektiğini, işlenmiş ve hazır gıdaların sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Ketçap, soya sosu, turşu gibi ürünlerde gizli tuz bulunduğunu belirten Dr. Çakmak, düşük sodyumlu veya tuzsuz ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

"Yemeklerin tuzsuz hazırlanmasını talep edin"

Dışarıda yemek yerken de dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Dr. Çakmak, "Yemeklerin tuzsuz hazırlanmasını talep edin, salata soslarını ayrı isteyin. Eğer bir öğünde fazla tuz aldıysanız, günün kalanında düşük tuzlu besinler tüketmeye özen gösterin" şeklinde konuştu.