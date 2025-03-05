Kastamonu’da 2.72 promil alkollü şekilde direksiyon başına geçerek genç kadının ölümüne sebep olan alkollü sürücü, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 25 Haziran 2024 tarihinde İnebolu-Kastamonu karayolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir yakınlarının nişan merasimine katılan 38 yaşındaki S.E. idaresindeki 37 LF 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan K.B. yönetimindeki araca arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü S.E. ile araçta bulunan O.B. (34) ve S.K. (34) yaralandı. Kazada aracın LPG tankının olduğu yerde sıkışan 31 yaşındaki Büşra Topcu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan feci kazanın ardından 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü S.E., adli makamlarca tutuklandı. S.E., yargılandığı sırada tahliye edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde S.E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında son kez savunma yapan tutuksuz sanık S.E., kazada bir kusurunun olmadığını söyledi.

Olay günü, araçtakilerle birlikte Devrekani ilçesindeki bir arkadaşlarının kına merasimine katıldıklarını söyleyen S.E., "Orçun’un arkadaşının kınası vardı. Orada alkol aldık, Orçun alkollü olduğu için direksiyona ben geçtim. Ben kendimi iyi hissettiğim için direksiyona ben geçtim. Oyrak mevkiini geçtikten sonra önüme beyaz bir araba geldi, sadece onu gördüm. Ona vurmamak için onları da kendimi de riske atmamak için sol yaptım ve ondan sonra kaza gerçekleşti. Kazada bir kusurum yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 2.72 promil alkollüyken direksiyon başına geçerek Büşra Topcu’nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle sanık S.E.’yi ’taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık S.E.’nin adli kontrol şartlarının uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdı.