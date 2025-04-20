Antalya’da yabancı uyruklu vatandaşların bir arada alkol aldığı ortamda çıkan kavgada bir kişi başına aldığı yumruk darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 22 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, farklı uyruklardan 2’si kadın 6 kişi akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev (63) ile Alman vatandaşı Arthur K. (44) arasında daha önce yaşadıkları sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Apartman bahçesinde devam eden tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken İbadulla Abullayev başına aldığı yumruk darbeleri ile yere yığıldı.

Kısa sürede yakalandılar

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Türkmenistan vatandaşı İbadulla Abullayev’in hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada olay anında İbadulla Abullayev ile birlikte alkol aldıkları belirlenen ve Türkiye’de adres kayıtları bulunmayan Ukrayna vatandaşı T. Y. (49), Rus vatandaşı O. N. (46), Alman uyruklu A. K. (44), Özbekistan vatandaşı İ. V. (38) ve Ukrayna vatandaşı A. A. (34) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Ukrayna vatandaşı T. Y. (49), Rus vatandaşı O. N. (46) ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.