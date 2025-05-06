Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim gören karate öğrencileri Antalya’da düzenlenen Aspendos Cup’a katılarak milli sporcularla yarıştı.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın karate öğrencileri, Türkiye Karate Federasyonu tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Serik’te düzenlenen İllerarası Aspendos Cup karate turnuvasına katıldı. Turnuvaya Aliağa’dan katılan 6 karateci, Aliağa Demir Spor Kulübü adına 1200 karateciye karşı mücadele verdi. Turnuvada 2015 doğumlu Öykü Durudilek 34 kiloda kumite dalında üçüncülük madalyası aldı. Aliağalı karateciler Aspendos Cup’ın ardından 10 Mayıs’ta Menemen’de düzenlenecek olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İl Karate Şampiyonası’na katılacak.

Turnuva sonrası öğrencilerini tebrik eden Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, şunları söyledi: "Zorlu bir müsabakaydı. Türkiye derecesi olan milli sporcularla yarıştık. Sporcumuz Öykü Durudilek üçüncülük madalyası aldı. Öğrencilerimin daha iyi dereceler alacağına inanıyorum. Bugünden itibaren 10 Mayıs’ta 22 sporcumuzla katılacağımız il şampiyonası için çalışmalara başladık"