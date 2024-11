Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi’ bölge müsabakalarına dört lisanslı sporcusuyla katılan Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü’nün genç yüzücüleri, bölge müsabakalarını geçerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Aliağa Belediyesi’nin deneyimli yüzme antrenörleri tarafından Aliağa Gençlik Merkezi ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yarı olimpik havuzlarda verilen yüzme kurslarına katılan Aliağalı gençler, ülke genelinde gerçekleştirilen müsabakalarda başarıdan başarıya koşuyor. Katıldıkları tüm müsabakalardan başarıyla dönerek isminden sıkça söz ettiren AGM Spor Kulübü’nün genç yüzücüleri bu kez 15-17 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi’ bölge müsabakalarında kürsüye çıktı.

Müsabakalarda AGM Spor Kulübü’nün lisanslı yüzücüleri; Emir Ali Köylü 12 yaş kategorisinde, Ahmet Melih Binali, Cafer Taha Berber ve Hasan Kaan Uyanık 11 yaş kategorisinde, 4 stilde 4A barajını geçmeyi başararak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 11 yaş grubundaki sporcular 6-8 Aralık’ta Samsun’da, 12 yaş grubundaki sporcular ise 13-15 Aralık’ta Bursa’da gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye Şampiyonluğu için mücadele verecek.

Türkiye finallerine kalmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Aliağalı genç yüzücüler, daha fazla çalışarak daha yüksek seviyelere çıkarak finaller sonunda Aliağa’ya şampiyonluklarla dönmek istediklerini söylediler.

“Hedefimiz Milli Takıma sporcu göndermek”

AGM Spor Kulübü olarak hedeflerinin her zaman daha ilerisi olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörü Muhammed Ali Duman “Hedeflerimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Her sene çocuklarımızı 1 kademe üste çıkarmaya çalışıyoruz. İlk hedefimiz bölge müsabakasına gidip A barajlarını geçip Türkiye finallerine kalmaktı ve bunu başardık. Çocuklarımız yüzme öğrensin diye başladığımız kurslarımızda profesyonelliğe doğru ilerliyoruz. En büyük hedefimiz ileriki yıllarda milli takıma sporcu göndermek. Türkiye Şampiyonası’na katılacak 4 yüzücümüz de alt gruplara büyük bir motivasyon kaynağı oldu. 8-9 -10 yaş gruplarımız daha emin adımlarla geliyor. Bu başarılarda emeği olan ailelerimize, antrenörlerimize ve sporun ve sporcunun gelişimine her zaman destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.