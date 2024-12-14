Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dişi tay dünyaya geldi. Doğumun gerçekleştiği gece yarısı tesisi ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile Alia Park’ın minik üyesinin adını Aliağalıların vermesini istedi.

Engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi’nde projelendirilen ‘Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki at ailesi yeni üyeleriyle büyümeye devam ediyor. Tesise hamile olarak gelen anne Summer ile birlikte kardeşi kısrak “Sindy” ve Summer’ın ilk yavrusu “Cookie”den oluşan Halfinger cinsi aile birbirinden ayrılmadan Alia Park’a getirildi. Alia Park’ın ilk tayı 13 Aralık’ta gece yarısı doğdu.

Alia Park ailesi büyüyor

Minik tay ve yeni katılımlarla birlikte Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 14 kişilik büyük bir at ailesi oluştu. Alia Park ailesi şu isimlerden oluştu; Alia, Kaju, Gece, Badem, Karmen, Alaca, Rainbow, Balım, Dekor, Nildeniz, Sindy, Summer, Cookie.

Alia Park’a yeni gelen Halfinger cinsi atların boyları genellikle 137-152 cm, kiloları ise 350-600 kilo arasında değişim gösteriyor. İnsanlara karşı sevecen, istekli ve affedici, güçlü bir karaktere, iyi bir huya sahip olan Halfinger atları, Alia Park’ta özel gereksinimli çocukların hippoterapi derslerinde kullanılacak.

Anneye ve taya günlük sağlık kontrolleri yapılacak

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü’nün yapmış olduğu muayenelerde, tayda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Tayın ayağa tek başına kalkabilmesi ve dışarıya verdiği tepkiler kontrol edildi. Veteriner hekimler ve görevli personeller tarafından günlük olarak anneye ve taya sağlık kontrolleri yapılmaya devam edilecek. Bu sebeple ziyaretçi kabulü yapılmıyor.