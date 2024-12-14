Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardın sosyal yardımlarını 3 kat artıran Kuşadası Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını, ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor. Böylece ailelerin kışı daha sıcak geçirmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, mevsim şartlarına bağlı olarak kentteki ağaçlarda kasım ve mart ayları arasında yaptığı budama çalışmasını, kışın ihtiyaç sahibi aile ve kişilerin yuvalarını ısıtacak bir hizmete dönüştürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş kök ve gövdeler düzenli olarak toplanıyor. Ardından kamyonlara yüklenen ağaç atıkları, müdürlüğün Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor.

Kışlık odun haline getirilen ağaç atıkları, paketlendikten sonra da Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve muhtarlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği adreslere teslim ediliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışma, hem ihtiyaç sahiplerinin kara kışı daha sıcak ve kolay geçirmesi hem de çevre temizliği açısından önem taşıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yakacak desteğinin kış boyunca süreceğini belirterek, “Başkanımız Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanında belirlediği kriterler doğrultusunda kentimizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başkanımız, Türkiye’deki ekonomik krizin Kuşadalılar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla birçok proje üretiyor. Yakın zamanda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için soba yardımına da başlayacağız. Ayrıca gıda kolisi dağıtımlarımız da sürüyor. Bu uygulamayla da çevreyi koruyup, atıkları değerlendirmiş oluyoruz” diye konuştu.