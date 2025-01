Antalya’da 2001 yılında Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı.

Diyarbakır’da 24 Ocak 2001 tarihinde uğradıkları silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın temsil ettiği değerler için canlarını verdiler. Ali Gaffar Okkan ve onun gibi binlerce şehidimiz de bu memleketin en kıymetli evlatlarıydı. Bizler ölmeyi biliriz, gerektiğinde ölmekten de geri durmayız, ama bizim kültürümüz yaşamayı ve yaşatmayı öğretir. Biz kurduğumuz medeniyetle sadece kendimizi yaşatmadık, bulunduğumuz coğrafyalarda herkese barış getirdik, herkese huzur getirdik, getirmeye devam ediyoruz” dedi.

"Davamızdan bir adım geri adım atmayız"

Bugün de dünyanın ve ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu ancak Anadolu’nun bir huzur ve güven adası olduğunu vurgulayan Vali Şahin, “Bunun sebebi yine ölmekten bir an bile geri durmayan, o büyük kahramanların sayesinde. Buradan yine ilan ediyoruz bizler Cumhuriyet için, Cumhuriyetin değerleri için, devletimiz için, Türk bayrağının ve onun temsil ettiği değerler için mücadele etmeye, gerekirse can vermeye can almaya her zaman hazırız. Bunu herkes böyle bilsin. 50 yıldır terörle mücadele ediyoruz, artık sona geldik bitiriyoruz. Şunu da herkes bilsin bir 50 yılda lazımsa onu da yapmaktan geri durmayız ama davamızdan bir adım dahi olsa geri durmayız, geri adım atmayız” ifadelerini kullandı.

"Gaffar Müdürü örnek almamız gerekiyor"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise, "Burada Gaffar Müdürü ön plana çıkartacak bir sürü şey söylenebilir. O Sakaryalı Ali Gaffar Baba’ydı birileri için, kardeşti ve Diyarbakır’da halk ve devlet buluşmasının öncüsü olan ve en önemli vasfı o bir vatanperverdi. 2001 yılının soğuk bir ocak ayında yine birkaç gün önce yüreğimize otel yangınında ateşin düştüğü gibi, 24 yıl önce de kalbimize böyle bir ateş düşmüştü. Kahramanlık bizim genlerimizde var. Bizim Gaffar Müdürü devlet adamlığı vasfıyla ve milletle devleti buluşturmanın, halk adamı olmanın ne demek olduğunu bize gösteren örnekliği ile bir kez daha kendimize ideal ve örnek olarak almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Diyarbakır’da sevgisi katlanarak devam ediyor”

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın okul arkadaşı emekli Emniyet Müdürü Yalçın Koçkol da, “Görev yaptığı yerlerde vatandaşı ezdirmedi. Diyarbakır halkı yerel yöneticilerinden çok onu sevdi. Çocuklarına onun adını verdi. Diyarbakır’da halen sevgisi katlanarak devam etmektedir. Vatansever, cesur devre arkadaşımızın bu başarısı bizleri de gururlandırdı, onurlandırdı” dedi. Konuşmaların ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve törene katılanlar Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın isminin verildiği park içerisinde bulunan anıta karanfil bıraktı.

Anma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, TEMÜD-DER Antalya Şube Başkanı Ziya Aykut, emekli emniyet müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.