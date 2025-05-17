Hatay’da alevlere teslim olan metruk binadan mahsur kalan yavru kediler, miyavlamaları üzerine itfaiye ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldılar.

Yangın, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi’nde bulunan metruk binada yaşandı. Metruk binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, metruk evde bulunan dolap içerisinden miyavlama sesi geldiğini fark ettiler. Ses üzerine fark edilen yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan kediler, anne kedinin yanına bırakıldılar. Annenin kedinin mutluluğuysa kameraya yansıdı.