Antalya’nın Serik ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü. Yangın sonrası fenalık geçiren kardeşlerden birini, diğeri kucağında taşıyıp olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangın, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde meydana geldi. Serik Belediyesinden emekli Tevfik Ateş’e ait 2 katlı evin 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan ve dumanları fark eden 2 kardeş kendilerini dışarı atarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 30 dakikada söndürüldü. Evin mutfak bölümünde başladığı belirtilen yangında ev tamamen yanarken ev içerisinde bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

O sırada evde bulunan 2 kardeş, sinir krizi geçirdi. Komşuları gençleri sakinleştirirken, fenalık geçiren kardeşlerden birini, diğeri kucağında taşıyıp olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.