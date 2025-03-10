Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı Derneği organizasyonunda Ramazan ayı boyunca günlük 350 kişilik hazırlanan iftar yemeği hayırseverler tarafından paylaşıldı. Alaşehirli hayırseverler 29 gün boyunca Türk Kızılayı’nın iftar çadırında günlük 350 kişiye iftar verecek.

Manisa’nın Aleşhir ilçesinte Türk Kızılayı Derneği tarafından açılan iftar çadırı hayırseverler tarafından sahiplenildi. Ramazan ayı boyunca günde 350 kişiye verilecek iftar yemeği hayırseverler tarafından karşılanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların iftarını rahatlıkla yapabileceği iftar çadırında Alaşehir Belediyesi ikram aracı da çay ikramında bulunacak. Öte yandan iftar programlarına katılmak isteyen vatandaşlara Alaşehir Belediyesi tarafından servis hizmeti verilecek.

Alaşehir Türk Kızılayı Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Alaşehir Türk Kızılayı olarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurduğumuz iftar çadırında bağışçılarımızın desteği ile her gün 350 kişilik yemek veriyoruz. Alaşehirli yardım sever bağışçılarımız tüm iftar programlarını paylaşarak, Alaşehir’de tek yürek olarak yardımlaşma örneği sergilediler. Tüm bağışçılarımıza, teşekkür ediyoruz. Hayırlarını Allah kabul etsin. Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi olarak iyiliği büyütüyoruz. Bu ramazanda da kalbimiz bir, soframız bir sloganı ile çıktığımız bu yolda her gün 350 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Ramazan ayı bolluk ve bereket, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Kurduğumuz bu iftar çadırı, 29 günlük iftar yemeklerinin tamamı bağışçılarımız tarafından karşılanmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bağışçılarımızın desteğini bekliyoruz. Destek yapmak isteyen bağışçılarımız Alaşehir Kızılay Şubemizle irtibata geçebilirler. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verebilmek" dedi.