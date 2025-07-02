Alanyaspor, santrfor Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2025 -2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor geçen sezon Şanlıurfaspor’da top koşturan 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Uchenna Ogundu ile 3 yıllık ve geçen sezon Adana Demirspor’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına genç isimlerle başladıklarını söyledi. Her zaman gençlere öncelik veren ve şans tanıyan bir kulüp olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "İki genç yeteneğimizi ailemize dahil ediyoruz. Uchenna Ogundu inşallah Şanlıurfaspor’da olduğu gibi Alanyaspor’da da iyi bir çıkış yakalayacak. Diğer taraftan Adana Demirspor’dan İzzet Çelik ise iyi bir sezon geçirdi. Bu senenin inşallah her iki kardeşimize de hayırlı olmasını diliyorum. Her ikisinin de iyi işler yaparak daha önemli yerlere gideceğine inanıyorum. Hem kulübümüze hem de futbolcularımıza hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Alanyaspor’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İzzet Çelik ise, "Öncelikle Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmem için çok çabaladı. Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Uchenna Ogundu da Alanya’da çok iyi karşılandığını dile getirerek şöyle dedi:

"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Kulübe ve diğer personellere de teşekkür ediyorum. Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi, verip çalışmalarıma başlayacağım.’’