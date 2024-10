Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip Alanya hakkında, doyurucu ve güvenilir bilgilere ulaşmak kolaylaştırıldı. Alanya Üniversitesi tarafından geliştirilen ve telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen Palimpsest Cities uygulaması ile kentin yüzyıllara yayılan mimari mirası, çağdaş mekânları ve somut olmayan kültürel miras öğeleri keşfedilebilecek.

Alanya Üniversitesi tarafından yürütülen ve koordinatörlüğünü Mimarlık Tarihçisi ve çocuk kitapları yazarı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş’in yaptığı, “Çok Katmanlı Şehirler (Palimpsest Cities)” adlı AB projesinin en son ürünü, “Palimpsest Cities” adlı mobil uygulama, yüzyıllar boyunca birçok mimari katmanın eklenmesiyle oluşan çok katmanlı şehirleri keşfetmek için tasarlandı.

Uygulamada tanıtılan kentlerin başında ise Alanya geliyor. Kentin tarihi yapıları harita üzerinde ve filtrelenebilir listede gösteriliyor. Bir yapının üzerine tıkladığınızda okuyarak ya da dinleyerek detaylarını keşfedebiliyorsunuz. Ayrıca Turlar sekmesinde, özel olarak oluşturulmuş tematik turlar (Alanya Kalesi turu, Alanya çevresindeki antik kentler turu gibi), güzergahları ve detaylarıyla yer alıyor. Çağdaş Mekânlar sekmesi ise Alanya’daki müzeleri, kafeleri, restoranları, manzara noktalarını ve daha birçok yeri keşfetmeye yarıyor.

Uygulamanın “Dahası” sekmesinde de Alanya’nın tarihini anlatan bir zamandizin (kronoloji), “Alanya’nın Mimari Hikâyesi” adlı tarihsel gerçeklere dayalı bir öykü ve somut olmayan kültürel miras videoları dikkat çekiyor. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’tan Nilgün Akman’a, İlhami Yetkin’den Emine Cimrin Koçak’a kadar Alanyalıların anlatımıyla şehrimizin yüzyıllar içinde oluşan kültürel mirasını bu videolarda izleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama Türkçe veya İngilizce dil seçeneklerinden biriyle kullanılabiliyor.

“Başka tarihi şehirleri de uygulamaya dahil edeceğiz”

Alanya Üniversitesi adına “Çok Katmanlı Şehirler” projesinin koordinatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, Alanya’nın zengin ve çok katmanlı kültürel mirasını herkesle buluşturabilmek için uygulamayı geliştirdiklerini dile getirdi.

Özgüleş, “Mimarlık tarihi ve kültürel miras farkındalığı oluşturmak için oyunlaştırma ve hikâye anlatıcılığını kullanarak eğitimde fark sağlamayı hedeflediğimiz uygulama, ‘Palimpsest Cities: Gamification and Storytelling for Architectural History and Cultural Heritage Awareness’ adlı AB projesinin bir çıktısı. Palimpsest Cities uygulamasının en önemli özelliklerinden biri başka çok katmanlı şehirlerin de uygulamaya dahil edilebilmesi. Örneğin, bu uygulamayı kullanarak İstanbul’da da gezebilirsiniz. Başka tarihi şehirleri de uygulamaya dahil edeceğiz” açıklamalarında bulundu.