Antalya’nın Serik ilçesinde alçaktan uçup ses çıkaran kargalar, vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan ihbarla kargaların yoğunlukla uçtuğu bölgede yaralı bir karga bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’nde kargaların davranışı sayesinde yaralı bir kargaya ulaşıldı. Mahallede alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda kargayı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek bölgeyi kontrol etti. Kargaların bulunduğu alanda yapılan incelemede, yerde hareketsiz halde duran yaralı bir karga olduğu görüldü. Vatandaşların Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı karga ekipler tarafından teslim alınarak tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Yaralı karganın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

"Yüzlerce karga o bölgede uçmaya başladı"

Vatandaşlardan Ahmet Seçim, "Bugün Boğazkent’te bulunan bir mesire alanındaydık. Burada bulunduğumuz sırada bir kuşun yere düştüğünü ve hemen ardından çok sayıda karganın o bölgeye toplandığını gördük. Bölgeye gittiğimizde bir karganın yerde çırpındığını ve yaklaşık 15 saniye içinde hayatını kaybettiğini fark ettik. Sonrasında yüzlerce karga o bölgede uçmaya başladı. Yaptığımız incelemede karganın boynunun kırıldığını ve etrafta bir atmacanın dolaştığını gördük. Büyük ihtimalle atmaca karganın boynunu kırmış ve geri dönmek için bölgeye gelmiş. Kargaların da onu korumaya çalıştığını görünce bu olay bize insanlığa dair güzel bir örnek gibi geldi" dedi.