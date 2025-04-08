Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nde, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan evsel atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste aylık yaklaşık 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nde günlük yaklaşık 650 ton evsel atık bertaraf ediliyor. Atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle hem çevre korunuyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Yıllık 49 bin 582 megavat enerji

Türkiye’de kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olma unvanını taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi, tesiste yılda yaklaşık 49 bin 582 megavat enerji üretiyor. Bu enerji, aylık ortalama 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Tesiste evsel atıklar hem ayrıştırılıyor hem de çevreci yöntemlerle enerjiye dönüştürülerek değerlendirme sağlanıyor.

"Çöpler altına dönüşüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Fatih Karaçolak, tesiste Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden gelen atıkların bertaraf edildiğini belirtti. Karaçolak, "Günlük yaklaşık 650 ton evsel atık tesisimize ulaşıyor. Atıklar ilk olarak çöp havuzunda toplanıyor, ardından organik ve inorganik olarak ayrıştırılıyor. Organik atıklar fermantasyon tanklarında biyogaza dönüştürülüyor, inorganik atıklar ise geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Biyogazdan elde edilen enerji elektrik üretim tesisinde değerlendirilerek enerjiye dönüşüyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Alanya’nın çöpleri adeta altına dönüşüyor" dedi.

Karaçolak ayrıca ilerleyen dönemde Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinden gelen atıkların da transfer istasyonları aracılığıyla tesise ulaştırılacağını kaydetti.