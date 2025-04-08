SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, "Yoğun Bakım Hastasında Fizyoterapi Uygulamaları Ulusal Sempozyumu" düzenledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği iş birliği ile "Yoğun Bakım Hastasında Fizyoterapi Uygulamaları Ulusal Sempozyumu" düzenlendi.

SANKO Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Daha güçlü bir yoğun bakım sistemi oluşturmak için bilimsel gelişmeleri tartışmak ve meslektaş dayanışmamızı güçlendirmek zorundayız" dedi.

Yoğun bakımın, tıbbın en dinamik ve en zorlu alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, yoğun bakım hekimlerinin; insan hayatını kurtarmak için zamanla yarışan, bilim ve teknolojiyi hasta bakımına en etkin şekilde entegre eden bir ekibin parçası olduklarını söyledi. Yoğun bakımın gerçek değerinin en çok da kriz anlarında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: "COVID-19 pandemisinde anestezi ve yoğun bakım ekipleri, solunum yetmezliği ile savaşan hastalara nefes oldu. Adaptasyon kabiliyetimiz ve bilimsel dayanışmamız sayesinde, ölüm oranlarını azaltan, tedavi yaklaşımlarını geliştiren ve yoğun bakım kapasitelerini en verimli şekilde kullanan bir sağlık sistemi inşa ettik. Yaşadığımız deprem felaketinde enkaz altından çıkarılan hastalar için acil müdahale ekipleriyle koordineli çalışarak, yoğun bakım ünitelerimizi depremzedelere açtık."

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku da son yıllarda Türkiye’de ve dünyada yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının sayısının arttığına dikkat çekti. "Yoğun bakım ülkemizde sağlık hizmetleri alanında en prestijli yerini korumaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ’yoğun bakım tıbbı’ üst düzeyde teknoloji kullanarak ayrıcalıklı tedavi hizmetleri sunmaya imkan tanımaktadır" diyen Prof. Dr. Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bakım, bütüncül anlamda tüm sağlık hizmetini ve paydaşlarını kapsamaktadır. Başta yoğun bakım hemşirelerimiz olmak üzere mültiprofesyonel olarak geniş bir ekip tarafından yürütülen bu hizmette, fizyoterapistlerin rolü giderek artmaktadır. Bu gelişmeler, konusunda uzman ve deneyimli fizyoterapistlerin yoğun bakım ekibinin bir parçası olarak tam zamanlı hizmetin bir parçası olma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Yoğun bakımda yatan hastalara uygulanacak doğru fiziksel aktivite yöntemleri özellikle de solunum fizyoterapisi ve rehabilitasyon uygulamaları hasta açısından hayati önem arz etmektedir."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Boşnak Güçlü ise "Yoğun bakımda Kardiyopulnoner Rehabilitasyon bir insan hakkıdır" dedi. Prof. Dr. Güçlü, "Kritik hastaların yoğun bakımda yatışları sırasında hekimler, fizyoterapistler, hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri transdisipliner ekip anlayışı içinde çalışarak hastaların iyileşme süreçlerine katkıda bulunmalıdırlar. Ülkemizde yoğun bakımlarda yatan hastaların kardiyopulmoner rehabilitasyona ulaşabilmeleri için Üniversitelerin, derneklerin ve Sağlık Bakanlığı’nın iş birlikleri çok önemlidir ve geliştirilmelidir" diye konuştu.

Beş oturumda gerçekleştirilen sempozyumun moderatörlüklerini birinci oturumda Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, ikinci oturumda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Naciye Vardar, üçüncü oturumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Boşnak Güçlü, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Atilla Akkoçlu, dördüncü oturumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Münife Neyal, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Durutürk, beşinci oturumda ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ebru Çalık Kütükçü ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Betül Şimşek yaptı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Kubilay Demirağ ile akademik personelin katıldığı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.