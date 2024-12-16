Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın yağıştan etkilenen kırsal mahalle yollarında bakım, onarım ve altyapı çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yağış nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanan grup yollarını tek tek elden geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Gümüşkavak, Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinde yola düşen kaya, toprak ve ağaç parçaları temizlenerek yol trafiğe açıldı. Ayrıca üç mahallenin yollarında şarampol temizliği yapıldı. Bıçakçı Mahallesi yolunda ise yağmur suyunun yola zarar vermemesi için borularla drenaj hattı yapıldı. Çamlıca, Yaylakonak, Hocalar, Özvadi ve Taşbaşı mahallelerinde şarampol temizliği yol bakımı ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer yandan Hocalar Mahallesi mezarlığı içine ise yol açma ve stabilize çalışması yapıldı.