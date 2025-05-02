Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki parklarda bulunan süs havuzlarında hummalı bir çalışma sürdürüyor. Bakımları yapılan ve yenilenen havuzlar, yaz sezonuna hazırlanıyor.

Antalya’da, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yaklaşan yaz sezonu öncesi, vatandaşların en çok kullandığı parklarda bulunan süs havuzlarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Su kaçağının önüne geçiliyor

Onarım ihtiyacı tespit edilen, bozuk ve çalışmayan süs havuzlarında yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Havuzlarda su kaçağının önüne geçilmesi için yalıtım tamamen yenilenirken, iç ve dış kaplamalar da daha uzun ömürlü malzemelerle değiştiriliyor. Havuzların mekanik sistemi de elden geçirilerek sistemin sorunsuz çalışması için gerekli çalışma yapılıyor. Temizlik çalışmasıyla da süs havuzlarına görsel bir güzellik kazandırılıyor.