Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanların hem sağlığı hem de güvenliği için yoğun mesai harcadı. Barınakta Nisan ayında 210 hayvan kısırlaştırıldı, 48 hayvan sıcak bir yuvaya kavuştu.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Barınakta kısırlaştırmadan aşılama ve tedaviye, sahiplendirmeden ihbarların değerlendirilmesine kadar birçok alanda yoğun mesai yürütüldü.

210 hayvan kısırlaştırıldı, 202’sine kuduz aşısı uygulandı

Merkezde, Nisan ayında 28 köpek ve 182 kedi olmak üzere toplam 210 hayvan kısırlaştırıldı. Aynı süreçte 28 köpek ve 182 kediye kuduz aşısı yapıldı.

Veteriner hekimler tarafından çeşitli hastalık ve yaralanmalarla merkeze getirilen 740 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi. Barınağa başıboş halde ulaştırılan 23 köpeğin de tedavi süreci tamamlandı.

Barınağa terk edilen hayvanlara da sahip çıkıldı

Sadece sokakta bulunan hayvanlar değil, sahipleri tarafından barınağa bırakılan hayvanlar da koruma altına alındı. Nisan ayı boyunca barınağa terk edilen 13 köpek ve 35 kediye de merkezde sahip çıkıldı. Kemer Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekti. Nisan ayında 28 köpek ve 20 kedi yeni yuvalarına kavuştu.

875 ihbar belediyeye ulaştı

Nisan ayı boyunca can dostlarına dair 875 telefon ihbarı merkeze ulaştı. Belediye ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek yerinde müdahalelerde bulundu.

"Can dostlarımız hayatımızın bir parçası"

Antalya’nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarının artarak devam edeceğini şu şekilde vurguladı: "Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. ‘Can dostlarımız’ hayatımızın bir parçası. Onlara değer veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Belediyemizdeki barınağımızda yer alan hayvanların yaşam alanlarını iyileştirmeye devam ediyoruz."