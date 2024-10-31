Göreve yeni atanan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve ekibini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Prof. Dr. Özkan’a Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Yıldırım, Fatih Yavuz ve ekibi, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nadir Aldemir eşlik etti. Prof. Dr. Behzat Özkan, Başhekim Doç. Dr. Güler ve hastane yönetimi ile birlikte tanışma ve genel değerlendirme toplantısı yaparak hastanenin işleyişi, kazandırılan özellikli birimler, teknik ekipman ve donanım ihtiyaçları, bölgenin ihtiyacı olan sağlık yatırımları ve mevcut durumu hakkında brifing aldı. İlçeye sağlık alanındaki planlamalarının temelinin atıldığı ilk toplantıda ilçeye kısa, orta ve uzun vadede kazandırılması planlanan sağlık çalışmaları, izlenecek olan yol haritası masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan daha sonra Başhekim Güler ve ekibi ile birlikte verilen sağlık hizmetlerini ve çalışmaları yerinde inceledi. Özkan, yatan hastaları odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.