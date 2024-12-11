Taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencileri, 19. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu alanını ziyaret ettiler.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 19.’sunu düzenlediği Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor. Usta heykel sanatçılarının eserlerini ortaya koyduğu bir aylık maratonun sonuna doğru gelinirken, kentin farklı okullarından öğrenciler sempozyum alanını ziyaret ediyor.

Öğrencilere heykel sanatının incelikleri anlatıldı

Öğrencilerin sanatla tanıştığı sempozyum alanı, taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere ziyarette, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Ressam Emine Nur Çakır, Okul Müdürü Akın Şahin, Öğretmenler Leyla Yıldız, Hayri Nergiz, Kevser Kileci ve Ali Çirili eşlik etti. Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu’nda 5,6,7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci, sempozyum alanını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Yıldız Güner ile birlikte gezdiler. Güner, eserleri tek tek inceleyen öğrencilere, heykel sanatının incelikleri, heykellerin tasarımı, sanat tarihinden örnekler ve heykel sanatının temel kavramları üzerine bilgiler verdi. ‘Nasıl heykeltıraş olunur’ konusunda öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Güner, sempozyumu kapsamında yapılan eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Yiyecek, içecek ikramının yanı sıra boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edilen öğrenciler, heykeltıraşlarla sohbet etme imkânı da buldular ve merak ettikleri soruları yönelttiler. Ziyaretler sempozyumun son gününe kadar Alanya’nın farklı noktalarındaki okullarla devam edecek.