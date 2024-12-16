Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 Ekim-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çok sayışa uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya’da emniyet ve jandarmanın 7 Ekim - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği narkotik operasyonlara ait bilgiler paylaşıldı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik polis ekiplerinin yaptığı geniş kapsamlı operasyonlarda 148 şahıs yakalanırken, 20 şahsın tutuklandı, 128 şahıs ise kontrollü olarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan şahısların üzerlerinde 32 kilo 961 gram uyuşturucu madde, 1 adet kenevir ve 383 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ise 40 kişinin yakalandı, 3 kişinin tutuklanırken, 37 kişi ise kontrollü serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalan şahısların üzerlerinde 195 gram uyuşturucu, 5 adet kenevir ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 188 kişi yakalandı, 23 kişinin tutuklandı ve 165 kişinin ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yakalan şahısların üzerinden toplamda 33 kilo 156 gram uyuşturucu madde, 428 adet sentetik hap ve 6 adet kenevir ele geçirildi.