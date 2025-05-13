Antalya’nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangına sebep olduğu gerekçesiyle 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makilik alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı bölgede bir haftada dördüncü kez yangına sebep olan E.Y. (28) polis ekipleri tarafından yakalanarak dün gözaltına alınmıştı. Şüpheli şahıs bugün sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile ‘kasten orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.