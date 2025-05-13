Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Toros’un Kalifleri" projesi kapsamında Gazipaşa Delik Deniz Kral Koyu’nda kıyı ekosistem tanıtımı atölyesi düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin doğayla iç içe bilinç kazanmalarını hedefleyen çeşitli eğitim programlarıyla gerçekleşti.

Doğa ile yaşamı farkındalık haline getirmek isteyen Alanya Nebahat Şifa Anadolu Lisesi öğrencileri Kıyı ekosistem tanıtım atölyesi’nde buluştu. Öğrenciler, kıyı ekosisteminin biyolojik çeşitliliğini yerinde gözlemleyerek deniz canlıları ve ekolojik dengeler hakkında bilgi aldı. Program kapsamında psikolog eşliğinde nefes egzersizleri de yapıldı. Doğal ortamda yapılan bu çalışmalarla öğrencilerin stres yönetimi ve zihinsel rahatlama tekniklerini deneyimlemeleri sağlandı. Etkinlikte ayrıca, Akdeniz’de istilacı bir tür olarak bilinen aslanbalığı hakkında farkındalık eğitimi verildi. Öğrencilere, aslanbalığının ekosistem üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı. Zihinsel sağlık temalı atölye kapsamında ise bilinçli farkındalık eğitimi düzenlendi. Psikolog rehberliğinde yapılan bu çalışma ile öğrenciler, bireysel farkındalıklarını artırarak zihinsel sağlıklarını destekleme imkânı buldu.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştirildi. Gazipaşa’da bulunan Antiochia Ad Cragum Antik Kenti ile Alanya’daki Syedra Antik Kenti’ni ziyaret eden öğrenciler, bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edindi.