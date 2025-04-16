Alanya Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde uygulanmak üzere hazırlanan "Tip Konut Projeleri" çalışması kapsamında belediye teknik birimleri ile mimar ve mühendis odalarının Alanya temsilcileri bir araya geldi.

Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü başkanlığında yapılan toplantıya, Mimarlar Odası’ndan Gülderen Toprak, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Emrah Yılmaz ve Makine Mühendisleri Odası’ndan Batuhan Karaca katıldı. Meslek odası temsilcilerine, projenin genel amacı, işleyiş modeli, vatandaşlara sağlayacağı katkılar ile mimar ve mühendislerden beklenen teknik destek süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda, Alanya’ya özgü mimari ve yapısal özelliklerin korunmasının önemi vurgulanırken, tip projelerin sadece teknik değil aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da değer taşıdığı belirtildi. Projelerin, kırsal yaşam biçimi, coğrafya ve iklim durumlarına uygun olarak, gönüllü yerel mimar ve mühendislerin katkısıyla şekilleneceği ifade edildi.

Ortak akıl ortak irade

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, tüm meslek odası temsilcileri ve teknik ekip üyeleri sürece destek vereceklerini açıkladı. Alınan ortak karar doğrultusunda her meslek odası kendi uzmanlık alanında gönüllü katkı sağlayacak üyeleri belirleyerek proje havuzuna sunacak. Alanya Belediyesi ise tüm sürecin teknik ve idari koordinasyonunu üstlenecek.

"Proje kırsalın geleceğine yapılan yatırımdır"

Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu çalışma, sadece ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir kolaylık değil, aynı zamanda kırsalın planlı gelişmesi, ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ve yerel mimarimizin yaşatılması adına da güçlü bir adımdır. Bugün burada gösterilen dayanışma, Alanya’da ortak akıl ve yerelden kalkınma anlayışının güzel bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Kentsel tasarım müdürlüğü süreci yönetecek

Öte yandan, toplantı sonunda proje sürecinin tüm teknik planlamasının, meslek odalarıyla iletişim ve belge yönetimi görevlerinin Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.