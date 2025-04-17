Alanya Belediyesi, kentin geleceğini şekillendirecek stratejik dönüşüm sürecini başlattı. Alanya’nın havadan fotoğrafları çekilerek, mevcut yapılaşma ve çevresel dokunun durumu tespit edilecek.

Alanya Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Alanya’nın mevcut yapı stokunu, kent dokusunu ve gelecekte karşılaşabileceği riskleri analiz ederek kapsamlı bir Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlamak üzere önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Söz konusu belge, Alanya’nın sürdürülebilir, güvenli ve yaşanabilir kent haline gelmesi için atılacak tüm adımların yol haritasını oluşturacak.

Alanya kuşbakışı görüntülenecek, riskli alanlar tespit edilecek

Çalışmalar kapsamında öncelikle Alanya’nın havadan fotoğrafları çekilerek mevcut yapılaşma ve çevresel dokunun durumu tespit edilecek. Ardından ilgili kamu kurumlarından sağlanacak teknik veriler ile arazi çalışmaları bir araya getirilerek afet riski taşıyan bölgeler, altyapı sorunları, sosyal dokunun ihtiyaçları ve planlama eksiklikleri bütünsel bir anlayışla değerlendirilecek.

"Sadece yık-yap değil, geleceği planlayan bir dönüşüm"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentsel dönüşümün yalnızca eskimiş yapıların yenilenmesi değil, aynı zamanda bir kentin geleceğe hazırlanması anlamına geldiğini vurguladı. Başkan Özçelik, "Alanya’mız hızla büyüyen ve gelişen bir kent. Bu nedenle şehircilik anlayışımızı güncellemek ve dönüşümü sadece yapı bazında değil, kent bütünüyle ele almak zorundayız. Kentsel dönüşüm stratejimiz, afet risklerine karşı dayanıklı, sosyal yaşamı güçlendiren ve çevreyle uyumlu bir Alanya hedefini ortaya koyacaktır. Bu amaçla öncelikle kapsamlı bir Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacağız. Bu belge, sorunların tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilir stratejilerin ortaya konması açısından kritik önem taşıyor" dedi.

Stratejik belge, kentin geleceğine ışık tutacak

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi, Alanya Belediyesi’nin yetki sınırları içindeki yerleşim alanlarına dair; hangi bölgelerde dönüşüm yapılması gerektiği, bu dönüşümün hangi önceliklerle ve yöntemlerle gerçekleştirileceği, üst ölçekli planlarla uyumu, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri, vatandaş katılımı ve hak sahipliği süreçleri gibi kritik başlıkları kapsayacak. Belge, dönüşüm alanlarını haritalar üzerinde görsel olarak ortaya koyarken, bu alanlara özel geliştirilecek stratejileri de uygulama programlarıyla birlikte içerecek.

Kentsel gelecek için ortak akıl

Alanya Belediyesi’nin bu süreci sadece teknik bir planlama faaliyeti olarak değil, katılımcı, şeffaf ve sosyal sorumlulukla yürütülecek bir toplumsal dönüşüm projesi olarak ele aldığı belirtildi. Ayrıca kent sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların sürece dâhil edilmesiyle daha güçlü ve kabul gören bir dönüşüm hedeflendiği kaydedildi.