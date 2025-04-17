Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Arakçi, Putin’e İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kendisine hitaben yazdığı mektubu teslim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel tehditler, Ukrayna’daki gelişmeler, nükleer konular ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi. Görüşme sırasında Arakçi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Putin’e hitaben yazdığı mektubu da doğrudan kendisine iletti.

İran’ın ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler konusundaki tutumunu detaylı şekilde aktaran Arakçi, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekti. Arakçi, ayrıca İran ile Rusya arasında imzalanması planlanan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın iki ülke arasındaki işbirliğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’e iyi dileklerini ileterek, İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti. Putin, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği ve koordinasyonun iki halkın çıkarlarına hizmet ettiğini ve bölgesel istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan Arakçi, mektubun içeriğine dair daha önce yaptığı açıklamada, "Mektupta, önemli uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, ikili ilişkilere dair konulara da yer verildi" ifadelerini kullanmıştı.