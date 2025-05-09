Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki hurma ve palmiye ağaçlarını tehdit eden zararlılara karşı modern, çevreci ve uzun vadeli bir yöntem olan endoterapi uygulamasını gerçekleştiriyor.

Özellikle kırmızı palmiye böceği gibi ağaçlara ciddi zararlar veren zararlılara karşı kullanılan endoterapi yöntemi, doğrudan ağaç gövdesine enjekte edilen ilaçla etkili bir içten koruma sağlıyor. Bu sistem sayesinde ağaçların doğal yapısına zarar verilmeden, zararlı organizmalarla mücadele mümkün hale geliyor. Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aynı enjeksiyon noktasından 4-5 yıl boyunca ilaçlama yapılabildiği ve bu durumun hem iş gücü hem zaman hem de maliyet açısından büyük avantaj sağladığı belirtildi. Alanya Belediyesi, kentteki yeşil dokuyu koruma hedefi doğrultusunda çevreci ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmaya devam ediyor. Endoterapi yöntemi, hem doğaya zarar vermemesi hem de uzun ömürlü etkisiyle hurma ve palmiye ağaçları için ideal bir koruma yöntemi olarak öne çıkıyor. Alanya’nın doğal güzelliklerinin korunması ve daha sağlıklı bir kent florası için bu tür modern uygulamaların artarak süreceği kaydedildi.