Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Mayıs ayında yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı’na akın etti.

Alanya’da hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye çıktığı bugünlerde yerli ve yabancı turistler, Kleopatra Plajı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran tatilciler, denize girerek serinledi. Kimi turistler şezlonglarında güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise kumda oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

2015 tarihinden itibaren Kleopatra Plajı’nda cankurtaran olarak gören yapan Mümin Solmaz, "2015’ten bugüne cankurtaran olarak Kleopatra’da çalışıyorum. Buraya gelen misafirler gönül rahatlığı ile denize girebilirler. Cankurtaran bayraklarını tatilciler takip etsin. Sarı kırmızı olduğunda herşey normaldir. İki sarı olduğunda denize girmek riskli anlamına gelir. Kırmızı gördüğünüzde denize girmeyin demektir. Cankurtaranın uyarılarına dikkat edelim. 2015’ten bugüne kadar 214 kişiyi kurtardım. Benim bölgemde hiç ölen olmadı. Kleopatra plajı dünyanın en iyi plajıdır" dedi.

Şahin Sungur isimli tatilci, "Biz Kayseri’den her sene geliyoruz. Kleopatra Plajı dünyaca ünlü bir plaj. Suyu kumu her sene tercih ettiğimiz bir yer. Fiyatlar aşırı pahalı değil, sadece yurtdışından değil Türkiye’den de herkes gelebilir" şeklinde konuştu.