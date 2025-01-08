Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar hizmet veren ve emekliye ayrılan sağlık çalışanları, Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ile bir araya geldi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık sektöründe sürekli işçi olarak uzun yıllar hizmet veren Satiye Aslan, Bilal Sağlamel, Fatma Efe emekliye ayrıldı. Arkadaşları ve hastane yönetimi ile bir araya gelerek veda eden sağlık çalışanları, "Uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdik. Sağlık hizmetinin bir parçası olmaktan ve ilçemize hizmet vermekten onur ve gurur duyduk. Her zaman yanımızda olan hastane yönetimine ve çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Ziyaret esnasında verdikleri hizmetlerden dolayı sağlık emekçilerine teşekkür eden Doç. Dr. Güler, “Meslek hayatınız boyunca hastalarımıza büyük bir özveriyle hizmet etmiş ve emekliye ayrılmış olan değerli çalışanlarımıza birlikte çalıştığımız süre içerisindeki özverili ve başarılı çalışmaları için teşekkür eder, emeklilik yaşamınızda sağlık ve mutluluk dilerim" dedi. Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, kendilerine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çalışanlara teşekkür belgesi takdim etti.