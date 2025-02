Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde deprem hazırlığına yönelik önemli bir seminer gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminer, engelli bireyler, yakınları ve belediye personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara, olumsuz bir afet durumunda alınması gereken önlemler ve doğru davranış biçimleri konusunda bilgiler verildi.

Afet öncesi ve sonrasında alınacak önlemler anlatıldı

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, deprem anında yapılması gereken temel hareketler, güvenli alanlar oluşturma, acil durum planlarının önemi ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Ayrıca seminerde engelli bireylerin afet durumlarında karşılaşabileceği özel zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için alınabilecek önlemler de ele alındı.

"Afetlere hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur"

Seminerin açılışında konuşan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, "Deprem ve benzeri afetler toplumda engelli birey sayısında önemli bir artışa neden olmaktadır. Yaşadığımız son büyük deprem olan 6 Şubat 2023 ve artçıları, 50 binin üzerinde can kaybına neden olmuşken binlerce vatandaşımız uzuv kaybı yaşamış ve hayatının geri kalanını engelli olarak yaşamak zorunda kalmıştır. Bugün burada toplumun her bireyinin, özellikle engelli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesini sağlamak amacıyla toplandık. Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, hepimizin sorumluluğudur. Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu seminer başta engelli vatandaşlarımız olmak Alanya’da yaşayan herkesin afetlere karşı daha bilinçli olmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olmuştur. Bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtmek isterim. Hep birlikte daha güvenli bir toplum inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Farklı tarihlerde ve birimlerde de tekrarlanacağı belirtilen eğitimlere katılan engelli bireyler ve yakınları, kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, Alanya Belediyesi’nin bilinçlendirme çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.