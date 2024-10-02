Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’nın Alanya ilçesinde ziyaretçiler, tarihi ile turistik mekanlara olduğu kadar camilere de yoğun ilgi gösteriyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya, tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra camileri de yoğun ilgi gören bir destinasyon haline geldi. Tatilciler, eğlencelerine ayırdıkları zamanın dışında turistik mekanları ve tarihi yapıları gezmeyi tercih ediyor. Özellikle Alanya Kalesi’nde bulunan Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından 1231’de yaptırılan tarihi Süleymaniye Camii, ilçe merkezindeki Yeni Camii ve Kuyularönü Camii, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu camiler, her gün ortalama 500-600 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

Cami imamları ve rehberler aracılığıyla İslam dini ve Müslümanların ibadetleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler, bolca hatıra fotoğrafı çektiriyor.

“Camilere turistler tarafından yoğun bir ilgi var”

Kütahya’dan ailesiyle birlikte Alanya’ya gelerek cami ziyaretinde bulunan Serkan Akıncı, “Alanya’ya ilk defa geliyoruz. Kenti çok beğendik. Özellikle Alanya Kalesi çok güzel ve teleferiğe binerek ilk kez bir tecrübe edindik. Selçuklular zamanında yapılmış ve ecdadımızdan kalan bu camiyi görmek de nasip oldu. Tarihe tanıklık etmek çok güzel bir şey bizim için. Biz çok beğendik, her şey çok güzel. Tarihi camilere turistler tarafından yoğun bir ilgi var. Çünkü görsel acıdan çok iyi, insanın bir daha dönüp bakası geliyor. İnşallah tekrar buralara gelip görmek nasip olur” dedi.