Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik uygulamasında çakar lamba takıldığı tespit edilen sürücüye 138 bin 172 tl para cezası uygulandı.

Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesinde trafik uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı incelemede kullanılması yasak olan çakar lamba takıldığı tespit etti. Sürücüye ilgili maddeler gereğince çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetini 1 ay süre ile el konulurken, araç ise 1 ay süreliğine trafikten men edildi.