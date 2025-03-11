Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için verilen iftar yemeğine katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü ve İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ile Naturel Holding tarafından Saray Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı.

"Çocuklarımız, Allah’ın bizlere emanetleridir"

Kimsesiz çocuklara çok değer verdiklerini ve sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Naturel Holding tarafından Saray Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımız için verilen iftar yemeğine katıldık. Kardeşlerimiz, Allah’ın bizlere emanetleridir. Kimsesizlerin kimsesi olan Pursaklar Belediyesi olarak her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Çocuklarımızın yüzleri hep gülsün İnşallah" dedi.

İftar programında masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenip günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi.

İftar programının ardından zihinlerinde kalıcı, güzel etkiler bırakmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenerek kimsesiz çocukların, unutulmaz bir ramazan akşamı geçirmeleri sağlandı.