Alanya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenecek Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Alanya Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günleri Eski Belediye Binası arkasında düzenlenecek. Bu yıl kapsamı genişletilen festivalde hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak.

Eğlence dolu festival

Festival alanı çocukların ve ailelerin eğlenebileceği bir şekilde kapsamı genişletilerek dizayn ediliyor. Balon parklar ve oyun çadırlarında çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, yeni bilgiler de öğrenecekler. Festival alanında bu yıl birbirinden güzel sahne şovlarının yanı sıra balon parklar, baloncuk atölyesi, palyaço gösterileri, balon katlama atölyesi, çocuk oyunları, robot gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivite yer alacak.

Melis fis sahne alacak

Festival kapsamında sevilen sanatçı Melis Fis sahne alacak. Son dönemde dinleme rekorları kıran genç sanatçı, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da unutulmaz bir konser verecek. Dans ve sahne şovları ile gerçekleşecek konserle festivalin ilk günü tamamlanacak. 27 Nisan Pazar günü ise saat 18.00’de, 7’den 70’e herkesin eğlendiği boya etkinliği ile festival sona erecek.