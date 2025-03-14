Alanya Belediyesi, Sofra Dergisi Farkındalık Yarışması’na katılarak, Yöresel Yemeğe Sıfır Atık Dokunuşu temasıyla derece aldı.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sofra Dergisi tarafından düzenlenen "Atıksız Mutfak" temalı farkındalık yarışmasında, Mutfak Mirası Alanya sayfasında paylaştıkları "Atıksız Mutfağımızda Bugün Alanya’nın Efsanevi Yöresel Lezzeti Oğmaç Var" başlıklı içerik ile ikinciliği elde etti.

İsrafın önlenmesi hedefleniyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor ve bunun büyük kısmı evlerde gerçekleşiyor. Alanya Belediyesi, israfın önüne geçebilmek ve daha bilinçli bir tüketimle geleceğin temellerini bugünden atmak adına çeşitli projelerle bu önemli konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Atıksız Tarifler Yarışması’nda yerel mutfak kültürünü sıfır atık prensipleriyle birleştirerek sunduğu farklı tarifle büyük beğeni toplayan paylaşım, Alanya’nın geleneksel lezzetlerini israfı önleyerek doğaya saygılı bir şekilde tanıttı. Oğmaç tarifinin yanı sıra, gıda atıklarının nasıl değerlendirilebileceği ve sıfır atık anlayışının mutfakta nasıl uygulanabileceği vurgulandı. Ayrıca organik atıkların komposta dönüştürülmesi ve suyun verimli kullanımı gibi çevre dostu uygulamalar da ön plana çıktı.

"Sıfır atık anlayışı yaygınlaşmalı"

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır Atık ve Doğaya Saygılı Mutfak anlayışıyla, çevre bilincini artırmayı ve sıfır atık yaklaşımını günlük yaşantımıza entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu ödül, mutfaklarımızda sıfır atık anlayışını yayma ve Alanya halkına çevre dostu alışkanlıklar kazandırma yolunda önemli bir adım oldu. Ayrıca, bu tür projelerle belediye olarak hem çevremize hem de geleceğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, sıfır atık bilincini yaymak için çeşitli eğitim ve farkındalık projeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Belediyemiz, bu ödül ile sıfır atık hareketini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve vatandaşlarımızın çevre dostu alışkanlıklar edinmesini sağlamayı amaçlıyor.’’