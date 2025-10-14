Alanya Belediyesi, 13-18 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan Erasmus Günleri kapsamında tarihi Alanya Kalesi’nde çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Erasmus Günleri, Erasmus Programı’nın tanınırlığını ve bu programla ilişkili projelerin görünürlüğünü artırmak, proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gençleri Erasmus’tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2017 yılından bu yana Türkiye’nin de katılımıyla her yıl Ekim ayında dinamik ve renkli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi tarafından Alanya Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, kentte faaliyet gösteren otellerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Katılımcılar, tarihi Alanya Kalesi’nin İç Kale bölgesinden başlayıp, Bademlik’e kadar uzanan güzergâhta yürüyüş gerçekleştirdi. Tarihi dokusuyla dikkat çeken rotada yapılan yürüyüş boyunca çevre duyarlılığını artırmak ve gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla evsel atıklar toplanarak temiz bir çevre için farkındalık mesajı verildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Alanya Kalesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler de katıldı. Katılımcılar fotoğraf çekerek Erasmus bünyesinde oluşturulan sosyal medya paylaşımı için kullanılan hashtag ile Alanya’nın ve Alanya Kalesi’nin tanıtımına katkı sağladı. Etkinlik sonunda katılımcılara sandviç ve Alanya’nın coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden fıstıklı limonata ikram edildi.

"Amacımız tarihi mekanların temizliğine dikkat çekmek"

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Her yıl Erasmus Günleri kutlanıyor. Bizim amacımız, eşi benzeri olmayan ve dünyanın en kıymetli noktalarından bir tanesi olan Alanya Kalesi’nin de değerini ortaya çıkarmak, tarihi mekânların temizliğine dikkat çekmek. Alanya Kalesi yerlere atılan çöpler nedeniyle kaç defa yangın tehlikesi geçirdi? Yiyecek içecek sektörünün pahalılaşması da kontrolsüz bir şekilde tarihi ve turistik yerlerde piknik yapılması eğilimini artırdı. Buraları korumamız, bu konuya dikkat çekmemiz lazım. Erasmus Programı ile Alanya’nın güzelliklerini paylaşmak istiyoruz. Bize destek verip burada olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.