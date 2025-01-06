Alanya Belediye Tiyatrosu, 2024’te yaklaşık 10 bin izleyiciyi sanatla buluşturdu.

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) geçen ocak ayından itibaren sahnelediği oyunlarla binlerce tiyatroseveri bir araya getirdi. 12 kez sahnelenen ‘Aşk Bir Şey Değildir’ adlı oyun büyük ilgili toplarken ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ oyunu 8 kez izleyici ile buluştu. ‘Kadınlar Filler ve Saireler’ oyunu 4, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ 14, ‘Prömiyer Partisi’ 2 ve ‘Bir Acayip Resmigeçit’ ise 4 kez oynandı.

Yıl içinde 3 turne

ABT, 2024’te ilk olarak 9. Adana Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı. 17 farklı şehir tiyatrosunun oyunlarının sahnelendiği 14 Ekim-5 Kasım tarihlerindeki festivalde ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ adlı oyun Adanalı sanatseverlerle buluştu. ABT, aynı oyunla Kazakistan’ın Çimkent kentinde 6-11 Kasım tarihlerindeki 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne de katıldı. 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde de 31 şehir tiyatrosu arasında yer alan ABT sahneye koyduğu ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ adlı oyunla izleyicilerden tam not aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülü kazananı ABT’den

Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde sahne alan, Türkiye’den davet alan tek ekip olan Alanya Belediye Tiyatrosu, ekibi ve performansıyla büyük alkış aldı. Oyuncu Fırat Onur Deniz, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Sanatseverler için ocak ayı içerisinde Alanya Kültür Merkezi’nde sahne alacak oyunlar ise şöyle; ‘Bir Acayip Resmigeçit’ 10-11 Ocak, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ 17-18 Ocak, ‘Bir Acayip Resmigeçit’ 24-25 Ocak, ‘Prömiyer Partisi’ 31 Ocak-1 Şubat.