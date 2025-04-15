Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem yaklaşan turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Alanya’da sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve turizm paydaşları, 2025 turizm sezon hazırlıklarını tamamladı. Sezon öncesi açıklamalarda bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, "Her şeyden önce 2025 turizm sezonunun Alanya’mız, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz turizm sezonunun sona ermesinden itibaren Alanya Belediyemiz, ALTAV, damız ve ALTİD iş birliğinde çok sayıda ulusal ve uluslararası fuara Alanya olarak katılarak çok ciddi temaslarda bulunduk. Fuarlarda tur operatörleri ile yaptığımız görüşmelerde güçlü bir Alanya birlikteliğini gözler önüne serdik. Bu birliktelik başarılı bir tanıtım çalışmalarının da anahtarı oldu. Her zaman söylediğimiz gibi Alanya’mız için bir arada bulunduğumuz takdirde çözülemeyecek sorun olmadığına inanıyoruz. Bir yandan kurumlar arası koordinasyonun en üst düzeyde olduğu bu tanıtım çalışmaları sürerken diğer yandan da Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından yayınlanan yeni yangın yönetmeliğinin sektöre etkileri üzerine de belediyelerimiz ile koordinasyonu sürdürdük. Gerek Antalya Büyükşehir, gerek Alanya Belediyemiz ve gerekse bizler Alanya’mızın bu süreçten başarıyla çıkabilmesi adına da güzel bir birliktelik sağladık. Önümüzdeki süreçte başından bu yana takip ettiğimiz konutların turizm amaçlı kiralanması, ikamet sorunu gibi konularda da hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.