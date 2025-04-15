Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nicolas Vaujour, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun resmî davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargâhı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun resmî davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nicolas Vaujour ve beraberindeki heyetin, Deniz Kuvvetleri Karargâhı’na ziyaret gerçekleştirdiğini paylaştı.