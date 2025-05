Progresif rockın öncü isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında 11 Haziran’da Harbiye’de sahne alacak.

Rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak. "The Show Must Go On" turnesi kapsamında gerçekleşecek konser, Epifoni ve StagePass iş birliğiyle düzenleniyor. Başarılarla dolu kariyerinde 50. yılını geride bırakan Parsons ve ekibinin vereceği konserin biletleri, Biletinial üzerinden satışta.

"Dark Side Of The Moon"daki stüdyo tekniği açısından tarihe kazınan başarısı ile müzik dünyasına yön vermiş The Alan Parsons Project, İstanbul’da vereceği konserde kült parçalarını seslendirecek.

Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle ve tam 13 Grammy adaylığına layık görülen Alan Parsons, 1976-1987 yılları arasında yayınlanan 10 konsept albüm ile dinleyicilere unutulmaz müzik deneyimleri sundu.