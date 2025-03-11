Dolandırıcılıktan 29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun’un Alaçam ilçesinde polis tarafından kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın ikamet, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 140 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1,2 kilo kaçak tütün ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA