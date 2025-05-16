Samsun Alaçam Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yabancı dil öğrenimini teşvik etmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "English Activity Day" etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrenciler, çeşitli İngilizce aktiviteler ve sunumlarla dil becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alaçam Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çay, "Öğrencilerimizin yabancı dile olan ilgisini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Katılımın yoğunluğu bizleri son derece memnun etti. Başta öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"English Activity Day" etkinliği, öğrencilerin interaktif olarak katıldıkları skeçler, müzik gösterileri ve sunumlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.