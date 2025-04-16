Samsun’un Alaçam ilçesinde, "Alaçam Belediyesi Akademik Gelişim Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 5 ayda tamamlanan ve eski bir yapının Alaçam Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yeniden işlevsel hale getirilmesiyle kurulan merkez; LGS, YKS ve yabancı dil (İngilizce) eğitimleri başta olmak üzere öğrencilere ücretsiz kaynak desteği ve rehberlik hizmeti sunacak. Açılışta konuşan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, merkezin bölgede bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Eğitimde fırsat eşitliği ve başarı için büyük bir adım attık. Alaçam’da çocuklarımızın eğitimi için gövdemizi ortaya koyduk. Bahane değil, çözüm ürettik" dedi.

Merkezde öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinde sessiz ve konforlu bir ortamda test çözebileceği alanlar oluşturulurken, yaklaşık 1000 adet yardımcı kaynak ve test kitabı da öğrencilere dağıtıldı.

Törene; Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Ceyhun Çatalsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek merkez ziyaret edildi.

Programda ayrıca Alaçam Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Açılışın ardından katılımcılar merkezi gezerek öğrencilerle sohbet etti, eğitimcilere başarılar diledi